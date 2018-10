Tiberis: Rachele Mussolini, fallimento che sa di danno erariale

- "La natura abusiva della spiaggia Tiberis, che il Mibac chiede oggi a viva voce di smantellare, è l'ennesima riprova della più totale incapacità della Giunta Raggi, che dimostra di non conoscere neanche l'abc dell'Amministrazione. E a pagarne le spese, come di consueto, sono i romani". Così Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica "Con Giorgia", e Federico Rocca, responsabile nazionale Enti Locali di Fratelli d'Italia."Era evidente - prosegue la nota - che l'allestimento dell'arenile, fatto a pochi giorni di distanza dalla calura ferragostana, fosse un'operazione di facciata, i cui costi tra l'altro sono stati anche molto esosi. Ma scoprire oggi che il tutto non è stato mai autorizzato dalla Soprintendenza del Ministero dei Beni Culturali e che ha anche danneggiato lo stato dei luoghi, messo a rischio seriamente la vulnerabilità del paesaggio e trascurato gli argini novecenteschi di quel tratto di fiume, ha davvero dell'inverosimile.L'operazione messa in campo dal Governo a 5 Stelle ha tutte le sembianze del flop, reso ancora più grave dal massiccio danno erariale che si profila all'orizzonte". (Com)