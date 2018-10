Cile: confederazione commercianti, riforma pensioni mette a rischio 60 mila posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di riforma del sistema pensionistico presentato in Parlamento dal governo di Sebastian Pinera mette a repentaglio circa 60 mila posti di lavoro. È quanto afferma il presidente della Confederazione della produzione e del commercio (Cpc) cilena, Alfonso Swett, che ha chiarito ad ogni modo che "il settore imprenditoriale farà il massimo sforzo perché questo non succeda". La perdita in termini occupazionali, secondo Swett, è da attribuire all'aumento dal 10 al 14 per cento dei contributi sociali a carico del datore di lavoro previsto nel testo di legge. Gli effetti sull'occupazione saranno "tanto più moderati quanto più graduale sarà l'applicazione del nuovo regime", sostiene inoltre il presidente della Confcommercio locale, che ha quindi approfittato il momento per presentare una richiesta al governo. "Noi faremo la nostra parte ma la riforma rende urgente avanzare verso una legislazione del lavoro più moderna, flessibile e in sintonia con le sfide del mercato del lavoro nell'era digitale", ha dichiarato Swett. (segue) (Abu)