Cile: confederazione commercianti, riforma pensioni mette a rischio 60 mila posti di lavoro (2)

- Un aumento graduale dei contributi a carico dei datori di lavoro che permetterà aumenti fino al 40 per cento dell'attuale regime pensionistico. Questo il principale obiettivo del progetto di riforma delle pensioni illustrato domenica scorsa a reti unificate dal presidente Sebastian Pinera e presentato questa settimana in Parlamento. "Un nuovo e miglior trattamento ai nostri anziani è la motivazione centrale di questo progetto" ha affermato Pinera. Con il nuovo sistema i contributi obbligatori al sistema pensionistico passeranno in un arco di nove anni dall'attuale 10 al 14 per cento, con la particolarità che nel nuovo sistema i lavoratori hanno la possibilità di scegliere a chi affidare il percentuale addizionale di contributi. Quest'ultima caratteristica, nelle intenzioni del governo contribuisce a creare maggiore competenza nel mercato delle assicurazioni. La riforma, ha spiegato inoltre Pinera, risulta indispensabile principalmente per l'aumento delle aspettative di vita e la contemporanea diminuzione della natalità, e lo Stato farà la sua parte apportando 3,5 miliardi di dollari di risorse addizionali al sistema. (segue) (Abu)