Cile: confederazione commercianti, riforma pensioni mette a rischio 60 mila posti di lavoro (3)

- Il progetto, ha illustrato il presidente, rafforza inoltre il sistema di "pensioni di solidarietà" ("Pilar solidario") per il quale viene destinato un incremento delle partite che passerà dallo 0,8 all'1,12 per cento del Pil, con un aumento della spesa pubblica equivalente a 1 miliardo di dollari. Con il nuovo sistema la pensione minima di solidarietà otterrebbe un aumento immediato del 10 per cento per arrivare ad un aumento massimo del 50 per cento in base all'età del pensionato. In questo modo sostiene Pinera, "raccogliendo anche proposte di diversi settori" il governo compie con la promessa di "garantire una terza età di vita con maggior qualità, sicurezza e dignità" e lo fa "in forma responsabile e sostenibile dal punto di vista delle finanze pubbliche". (Abu)