Energia: compagnia polacca Pkn Orlen non acquisterà petrolio iraniano per sanzioni statunitensi

- La compagnia petrolifera polacca Pkn Orlen ha annunciato oggi che non acquisterà petrolio dall'Iran a causa delle sanzioni statunitensi. Lo riferisce la stampa internazionale citando una fonte anonima interna all'industria petrolifera polacca. "È già noto che Pkn Orlen non acquisterà petrolio iraniano in connessione alle sanzioni statunitensi contro l'Iran che presto entreranno in vigore", ha detto la fonte che ha sottolineato di non attendersi cambiamenti nei prezzi del carburante in seguito a questa scelta. "Il prezzo al dettaglio del carburante dipende solo in minima parte dal luogo di origine del petrolio, decisivo è invece l'andamento dei prezzi del petrolio e del carburante sui mercati internazionali e il tasso di cambio del dollaro", ha affermato la fonte. Pkn Orlen compra la maggior parte del suo petrolio da Russia, Iraq, Iran, Azerbaigian, Kazakhstan, Venezuela, Norvegia, Stati Uniti e Arabia Saudita. (segue) (Res)