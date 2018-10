Energia: compagnia polacca Pkn Orlen non acquisterà petrolio iraniano per sanzioni statunitensi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 8 maggio il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato il ritiro dall’accordo sul nucleare iraniano sottoscritto a Vienna nel luglio 2015 insieme a Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Germania. A seguito del ritiro dell’accordo Washington ha reimposto le sanzioni economiche contro l’Iran. La prima tranche di restrizioni è entrata in vigore lo scorso 6 agosto e riguarda la compravendita di valuta in dollari statunitensi, il commercio in oro o altri metalli preziosi, il commercio di metalli come alluminio e acciaio, il commercio di grafite, carbone e alcuni software per "integrare i processi industriali" e la compravendita di pezzi e ricambi per auto. A partire dal 4 novembre entreranno invece in vigore le sanzioni contro il settore petrolifero iraniano, con l’obiettivo di bloccare completamente le esportazioni di petrolio da parte dell’Iran. I restanti membri dell'accordo nucleare iraniano (Russia, Cina, Francia, Germania e Regno Unito) si sono opposti alla decisione unilaterale degli Usa e hanno iniziato a sviluppare misure per proteggere le loro aziende che cooperano con l'Iran. L'Unione europea non riconosce le sanzioni statunitensi e non consente alle società europee di attuarle, ma le società europee stanno ancora di fatto facendo marcia indietro con l'Iran per timore di possibili sanzioni. (Res)