Finestra sul mondo: Italia, economista Blanchard, “calcolo del governo sul debito non funzionerà”

- Con la legge di stabilità, che aumenterà ulteriormente un debito pubblico già superiore al 130 per cento del prodotto interno lordo (Pil), il governo intende stimolare la crescita, “ma non funzionerà: anzi, accadrà il contrario”. È quanto sostiene Olivier Blanchard, già capo economista presso il Fondo monetario internazionale (Fmi) dal 2008 al 2015, in un articolo pubblicato oggi sul quotidiano tedesco “Die Welt”. Una politica espansiva finanziata dal debito, spiega Blanchard, “ha due effetti”. In primo luogo, “le uscite del governo e il reddito disponibile crescono, aumentando la spesa pubblica o riducendo le tasse”. Secondariamente, i tassi di interesse sui titoli di Stato “tendono a salire, riducendo gli investimenti privati e i consumi”. I due effetti, evidenzia Blanchard, “vanno dunque in direzioni opposte”. L'economista nota quindi che “i tassi di interesse in Italia sono cresciuti dell'1,6 per cento”. Tuttavia, la proposta di bilancio presentata dal governo alla Commissione europea, che l'ha respinta per violazione dei parametri dell'Ue, considera “esogeno” tale incremento, “una sorta di sfortuna che sarebbe accaduta anche se l'esecutivo italiano avesse mantenuto le politiche di consolidamento dei suoi predecessori”. Per Blanchard, “ciò non ha senso: l'aumento dei tassi di interesse è stata la risposta alla politica di bilancio del nuovo governo”, formato da Lega e Movimento 5 Stelle. L'economista spiega quindi che maggiori tassi di interesse “fanno innalzare i costi di finanziamento delle banche e, infine, i tassi sui prestiti” che “in Italia stanno infatti aumentando da maggio scorso”. Nello stesso periodo, le banche italiane hanno “rafforzato gli standard di credito, secondo i dati della Banca centrale europea (Bce), e lo spread sui derivati creditizi che proteggono dal rischio di fallimento (Cds), ovvero il premio al rischio, è cresciuto di più di un punto percentuale”. Da tali elementi, Blanchard deduce che “ci si può aspettare un maggore restringimento del credito o un aumento dei costi di finanziamento” mentre “l'incertezza dell'economia sta crescendo” in Italia. L'impatto dell'aumento dei tassi di interesse sul Pil “potrebbe quindi essere significativo”. Studi empirici dimostrano, infatti, che “un aumento sostenuto nei tassi di interesse di lungo periodo dell'uno per cento riduce il Pil di circa l'uno per cento”. Blanchard afferma quindi che “l'espansione di bilancio dovrebbe essere più negativa che positiva per la crescita in Italia”. Se “non effettuerà alcuna correzione alla legge di stabilità nelle prossime settimane”, il governo potrebbe “perdere l'accesso ai mercati prima dell'attuazione del provvedimento”. Inoltre, “se i tassi di interesse rimangono elevati ma stabili, la crescita del prossimo anno sarà probabilmente molto più lenta, con un disavanzo più elevato di quello attualmente previsto dal governo e conseguenze potenzialmente gravi per la stabilità politica e di bilancio” dell'Italia, conclude Blanchard. (Sit)