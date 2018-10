Finestra sul mondo: Germania, ministero Difesa, soltanto 39 per cento grandi mezzi utilizzabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soltanto il 39 per cento dei grandi mezzi in dotazione alle Forze armate tedesche, come carri armati, elicotteri ed aerei, è utilizzabile. Lo rende noto oggi il quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, commentando un rapporto del ministero della Difesa di Berlino. In particolare, soltanto “uno su tre dei nuovi carri armati Puma è pienamente operativo”, evidenzia la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Sono 71 questi mezzi corazzati di nuova generazione consegnati alla Bundeswehr nel 2017, ma soltanto 27 sono pronti per l'impiego. Per quanto riguarda l'aeronautica, soltanto un caccia multiruolo Eurofighter può essere impiegato. Tuttavia, l'obiettivo della Bundeswehr è mantenere operativo il 70 per cento dei propri mezzi. (Sit)