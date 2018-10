Finestra sul mondo: Ue, il presidente Macron spera che il cancelliere Merkel mantenga gli impegni europei

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, spera che il cancelliere tedesco, Angela Merkel, mantenga fede agli impegni europei nonostante abbia annunciato il proprio ritiro dalla vita politica. Lo scrive la stampa francese, spiegando che a Parigi ci sono parecchi timori in merito alla politica europea che attuerà Berlino nei prossimi mesi. La “luna di miele” tra Macron e Merkel sembra ormai finita, con il conseguente rischio di un rallentamento del progetto europeo. In particolare, gli interrogativi riguardano gli impegni presi nell’accordo franco-tedesco di Meseberg, firmato da Macron e Merkel a metà di giugno scorso. “Da tre mesi c’è un’inerzia totale da parte dei tedeschi su tutti i temi”, afferma una fonte della presidenza francese. L'Eliseo ricorda, invece, che “Angela Merkel resta la chiave di tutto il progresso europeo”. Tuttavia, l‘uscita di scena del cancelliere tedesco potrebbe andare a vantaggio di Macron. “Se sarà la pro-europea Annegret Kramp-Karrenbauer a prendere la guida della Cdu sarà una buona notizia per la Francia” riconosce Jean-Dominique Giuliani, presidente della fondazione Robert Schumann. Il ritiro di Merkel potrebbe inoltre accontentare diversi paesi dell’Est dell’Europa. Tuttavia, dall’Eliseo fanno sapere che questa situazione “non frena la voglia di riforme, la rende al contrario più necessaria e più urgente”. (Sit)