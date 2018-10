Finestra sul mondo: Francia, Marine Le Pen cala nei sondaggi e la sua leadership si indebolisce ulteriormente

- Il 55 per cento dei francesi pensa che un’eventuale vittoria della leader del Rassemblement National (ex Front National), Marine Le Pen, alle prossime elezioni presidenziali sarebbe “un dramma” per il futuro della Francia. Lo riferisce il quotidiano francese “Libération” riprendendo i risultati di un sondaggio condotto dall’istituto Viavoice. Alla domanda su chi tra gli attuali leader della destra francese incarni al meglio i valori del Rassemblement National, i 31 per cento degli intervistati non ha risposto. “La cosa sarebbe stata impensabile negli anni ’90. Se si fosse chiesto all’epoca chi rappresentava meglio il discorso del Front National tutti avrebbero risposto immediatamente Jean-Marie Le Pen”, ha affermato Aurelien Preud’homme, direttore degli studi politici a Viavoice. Una prova di questo risultato è che le idee de partito di Marine Le Pen si sono ormai diffuse in tutta la destra. In particolare, i sostenitori della destra più radicale sono combattuti tra i leader dei Repubblicani, Laurent Wauquiez, e Le Pen. Sempre secondo lo stesso sondaggio, il 42 per cento dei francesi teme che la Francia lasci l’Unione europea e l'euro in caso di vittoria di Marine Le Pen. (Sit)