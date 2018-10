Finestra sul mondo: Spagna, Puigdemont lancia il "Consell" per spianare la strada alla Repubblica catalana

- Anche dal Belgio, dove si è rifugiato per sfuggire al mandato di arresto spiccato in Spagna, l'ex presidente della Generalitat, Carles Puigdemont, non rinuncia al piano per rendere la Catalogna indipendente, smarcarsi dalla Monarchia e proclamare la Repubblica. Nella sala Sant Jordi del Palazzo che ospita l'amministrazione della comunità, a Barcellona, è stato presentato martedì il Consiglio per la Repubblica, l'organo promosso dal politico per spianare la strada al suo progetto. Lo scrive oggi il quotidiano “El Pais”, spiegando che il “Consell” sarà una fondazione privata della giurisdizione belga, che porterà avanti i dibattiti "vietati in Parlamento" e ai quali "l'articolo 155 della Costituzione non può essere applicato". L'organo, tuttavia, non avrà alcuna funzione specifica. La portavoce del governo catalano, Elsa Artadi, ha fatto sapere che le attività del Consiglio saranno dissociate dall'azione dell’esecutivo. Intervenendo alla presentazione in videoconferenza, Puigdemont ha ribadito che “non potrà essere applicato il 155” e quindi non potrà esserci nessuna “nuova ondata di repressione e intervento sulle nostre istituzioni”. “Faremo progressi nel fornire dibattiti sui contenuti che lo Stato non vuole che noi abbiamo in Parlamento", ha detto l’ex leader catalano. (Sit)