Finestra sul mondo: Stati Uniti-Cina, funzionari dei servizi segreti cinesi accusati di furto di dati dell'aviazione statunitense

Stati Uniti-Cina, funzionari dei servizi segreti cinesi accusati di furto di dati dell'aviazione statunitense

- Le autorità federali degli Stati Uniti hanno accusato martedì due ufficiali dei servizi segreti cinesi e un gruppo di hacker di aver rubato dati tecnologici dell'industria aerospaziale statunitense e francese per almeno cinque anni. I funzionari dei servizi segreti, Zha Rong e Chai Meng, che hanno lavorato per il ministero della Sicurezza di Stato della provincia di Jiangsu a Nanchino, sono stati accusati – riferisce il dipartimento di Giustizia Usa - di aver rubato proprietà intellettuale e altri dati sensibili a più di una dozzina di società, in modo che la Cina potesse sviluppare un motore a turbogetto "senza incorrere in ingenti spese di ricerca e sviluppo", si legge nell'accusa depositata. "Per la terza volta dal settembre scorso, la divisione di sicurezza nazionale ha denunciato funzionari dell'intelligence cinese di aver rubato proprietà intellettuale statunitense", ha detto John Demers , assistente procuratore generale per la sicurezza nazionale. "Questo è solo l'inizio: insieme ai nostri partner federali raddoppieremo i nostri sforzi per salvaguardare l'ingegno e gli investimenti statunitensi". L'amministrazione Trump da tempo critica pubblicamente “i furti tecnologici subiti” da parte della Cina, che include il settore militare, economico e informatico. Il mese scorso il dipartimento di Stato aveva annunciato che un funzionario dell'intelligence cinese, Yanjun Xu, arrestato in Belgio, era stato estradato negli Stati Uniti. (Sit)