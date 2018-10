Finestra sul mondo: Argentina, il ministero della Sicurezza stabilisce le "regole del gioco" in vista del G20 di novembre

- Non saranno ammessi volti coperti e zaini con oggetti contundenti. Sono alcune delle "regole del gioco" che il ministro della Sicurezza argentino, Patricia Bullrich, ha fissato per le eventuali proteste e manifestazioni di piazza in occasione del summit dei presidenti delle maggiori economie mondiali che si terrà a Buenos Aires i prossimi 30 novembre e 1 dicembre. "Si sono già svolte 55 riunioni nell'ambito del G20 senza inconvenienti, la sicurezza è garantita", ha assicurato il ministro nel corso di un'intervista televisiva. "Fisseremo regole del gioco molto chiare, non permetteremo facce coperte né zaini carichi di pietre, in modo che quelli che vogliono andare a protestare possano farlo liberamente ma senza rompere nulla", ha dichiarato Bullrich facendo riferimento ai recenti disordini avvenuti di fronte al Parlamento in occasione del voto della Finanziaria in Camera dei deputati. "Il nostro obiettivo è quello che si svolga tutto con ordine e senza violenza per questo fisseremo condizioni rigide che faremo rispettare con professionalità", ha aggiunto. Bullrich ha quindi scartato la possibilità di un'eventuale acuirsi delle proteste sociali per la profonda recessione nel mese di dicembre, un mese tradizionalmente delicato in questo senso in Argentina. "Abbiamo avuto dicembre tranquilli fino ad ora e speriamo continuare a tenerli, speriamo di non dover intervenire e che tutto si svolga con tranquillità", ha detto. (Sit)