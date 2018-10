Riace: Sardone (Misto), inaccettabile incontro Sala-Lucano, i milanesi sono cittadini di serie B per la sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È assurdo che il sindaco di Milano incontri un personaggio accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A dichiararlo in una nota è Silvia Sardone, consigliere regionale e comunale del Gruppo Misto, in merito all'incontro, avvenuto ieri sera a Palazzo Marino, che ha visto la partecipazione del sindaco sospeso di Riace, Domenico Lucano. "Il modello della sinistra è ormai sempre più chiaro - continua Sardone - insistere con politiche immigrazioniste nonostante i milanesi chiedano altro. È inutile che Sala dica che Milano è con Mimmo Lucano: vada a farsi un giro al Corvetto, a San Siro, al Giambellino, in via Padova e troverà i pochi italiani rimasti che chiedono di tutto ma non di certo altri immigrati". "Il nostro sindaco dice addirittura che lui avrebbe agito come il collega di Riace - conclude Sardone - parole inaccettabili che non fanno che confermare come il business dell'accoglienza sia prioritario per la sinistra. In nome di un finto multiculturalismo vogliono riempirci di profughi veri o presunti. A farne le spese, come sempre, saranno i milanesi considerati cittadini di serie B dall'amministrazione comunale". (com)