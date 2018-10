Tiberis: Palumbo (Pd), invieremo atti commissione Trasparenza a Corte Conti

- "Già a settembre, nel corso di una commissione Trasparenza appositamente convocata sulla spiaggia Tiberis, erano emersi molti dubbi relativamente al bilancio di questa iniziativa i cui contorni erano apparsi fin da subito poco chiari, sia in considerazione dell'organizzazione approntata in fretta e furia e senza un dettaglio esaustivo dei costi sostenuti, sia relativamente ad alcuni corsi di educazione ambientale che dovevano tenersi nello spazio in base a una scelta arbitraria e discrezionale dell'amministrazione, senza alcuna selezione pubblica". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione capitolina Trasparenza, Marco Palumbo."Ora arriva la conferma: l’arenile allestito dall’amministrazione comunale non è mai stato autorizzato dalla Soprintendenza del ministero dei Beni culturali, che ora chiede il ripristino dello stato dei luoghi - aggiunge Palumbo - Nel merito, il Campidoglio aveva taciuto, salvo poi vantarsi impropriamente di un’iniziativa del tutto abusiva, che peraltro non aveva neanche riscosso il tanto decantato successo di pubblico. In pratica, oltre al danno, la beffa: manderemo tutto alla Corte dei conti perchè si profila un palese danno erariale in questa vicenda".(Com)