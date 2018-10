Comune: Piccolo (Pd), sesta bocciatura bando rimozioni auto

- "Rimozioni auto di nuovo una bocciatura del bando. Verrebbe da dire: 'Ritenta e sarai più fortunato'. L'amministrazione capitolina ha totalizzato l'ennesimo record negativo con la sesta bocciatura del bando per le rimozioni auto. Da quasi tre anni a Roma imperversa sosta selvaggia a causa dell'incapacità dell'amministrazione Raggi di ripristinare un servizio di rimozione autoveicoli. Tre anni di blocco del servizio hanno prodotto più soste in doppia fila e il ritorno in grande stile del fastidioso fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Nel mese di novembre 2017 il presidente della commissione Mobilità Enrico Stefàno prometteva che entro la fine del 2017 sarebbe stata espletata la gara. Siamo ormai agli sgoccioli del 2018 e con molta probabilità e nessuno è in grado più di dire quanto tempo ancora ci vorrà per affidare di nuovo un servizio essenziale alla mobilità cittadina. Per giunta senza il servizio rimozioni il Comune perde entrate economiche consistenti perché costretto ad utilizzare prestazioni a domanda che risultano più onerose e meno efficienti di quelle in appalto. Inoltre ai cittadini cui viene rimossa la macchina la debbono poi recuperare fuori Gra a costi e tempi elevatissimi. La giunta Raggi si è trasformata in una manna per i parcheggiatori abusivi e i furbetti di sosta selvaggia". Cosi' in una nota la consigliera del Pd capitolino Ilaria Piccolo. (Com)