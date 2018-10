Indonesia: le sfide economiche non paiono intaccare il consenso al presidente Widodo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Widodo ha annunciato lo scorso agosto che ad affiancarlo come candidato alla vice-presidenza il prossimo anno sarà il predicatore musulmano Ma’ruf Amin. Nei mesi precedenti, la candidatura alla vicepresidenza era attribuita invece a Mahfud Md, un ex giudice della Corte costituzionale. Widodo, però, ha dovuto fare i conti con il peso politico sempre maggiore del clero islamico. Lo stesso Panjaitan se n’è reso conto durante una recente visita alla provincia di Giava Orientale, durante la quale i predicatori islamici hanno espresso la loro contrarietà all’ipotesi di una nomina di Mahfud. Anche il partito Golkar, alleato della formazione del presidente, non condivideva l’ipotesi di candidare l’ex giudice alla carica di vicepresidente. Stando a fonti governative citate dalla stampa indonesiana, Panjaitan ha accettato la nomina di Amin come una presa d’atto di Widodo dei rapporti di forza socio-politici che si stanno consolidando nel paese; il generale avrebbe deciso di concentrarsi sull’obiettivo di consolidare il sostegno di Widodo tra la comunità cinese e altre importanti minoranze che ad oggi appaiono in dubbio riguardo la candidatura da sostenere alle prossime elezioni. (segue) (Fim)