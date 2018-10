Indonesia: le sfide economiche non paiono intaccare il consenso al presidente Widodo (3)

- Amin, più vecchio di Widodo di 18 anni, è leader del Consiglio degli Ulema dell’Indonesia, il principale organo religioso del paese: la scelta del predicatore è chiaramente tesa a respingere le accuse delle opposizioni, che lo accusano di essere anti-islamico. “Questa decisione è una grande responsabilità, ed è strettamente legata alla volontà di portare avanti il grande sogno dell’Indonesia di proseguire sul cammino dello sviluppo e della giustizia in tutti gli angoli” del paese, ha detto Widodo. La scelta di Amin ha suscitato preoccupazione, in un contesto di crisi sempre più palese del secolarismo in Indonesia. Human Rights Watch ha contestato la scelta di Widodo, ricordando che il predicatore ha giocato un ruolo di primo piano nell’oppressione delle minoranze religiose e sessuali nel paese. La ong ha espresso preoccupazione per il futuro dei diritti umani in Indonesia. (segue) (Fim)