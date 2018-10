Indonesia: le sfide economiche non paiono intaccare il consenso al presidente Widodo (6)

- Il paese, frattanto, sconta la volatilità dei mercati valutari internazionali. Thailandia e Indonesia rischiano una carenza di liquidità e problemi di rifinanziamento del debito. E’ l’avvertimento lanciato nei giorni scorsi dalla Banca mondiale, in un contesto economico internazionale segnato da crescente volatilità e pressioni sulle economie emergenti. Nel suo periodico East Asia and Pacific Economic Update, l’istituzione con sede a Washington avverte che il deflusso di capitali potrebbe complicare l’emissione e il rinnovo (rollover) del debito denominato in valuta estera da parte di Stati e aziende della regione. La carenza di liquidità, avverte l’analisi, rischia di arrecare disturbi alle attività delle aziende e al finanziamento dei deficit di bilancio, gravando così sulla sostenibilità del debito. “I rischi legati al rollover sono potenzialmente acuti per l’Indonesia e la Thailandia, dato il loro volume consistente di debito a breve scadenza (circa 50 e 63 miliardi di dollari, rispettivamente)”, recita il documento della Banca mondiale. (segue) (Fim)