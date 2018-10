Indonesia: le sfide economiche non paiono intaccare il consenso al presidente Widodo (7)

- Per il momento, l’istituzione finanziaria esclude che i problemi di liquidità possano sfociare in veri e propri rischi di insolvenza, dato il livello di indebitamento estero relativamente basso dei due paesi in questione. La Banca mondiale avverte però che l’Asia Orientale affronta una doppia minaccia alle prospettive di crescita economica: l’aumento del protezionismo da una parte, e la crescente volatilità dei mercati finanziari dall’altra. Questi fattori rischiano di complicare la gestione macroeconomica ed esacerbare le vulnerabilità a breve termine, minando le prospettive di crescita regionali. Sudhir Shetty, capo economista della Banca mondiale per l’Asia Orientale e il Pacifico, ha dichiarato che i deflussi di capitale potrebbero accelerare, nel caso i mercati percepissero il conflitto commerciale tra Usa e Cina come una minaccia per le economie asiatiche emergenti. (Fim)