Maltempo: il servizio elettrico in Lombardia sta tornando alla normalità

- Il servizio elettrico in Lombardia sta tornando alla normalità, dopo i disservizi provocati dall'ondata di maltempo che ha colpito in particolar modo le Province di Como, Lecco, Varese, Sondrio, Bergamo, Brescia, grazie all'incessante lavoro di oltre 1.000 tecnici, operai di E-Distribuzione, personale di ditte terze e l'impiego di 40 gruppi elettrogeni. A comunicarlo in una nota è E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, che sta ripristinando la fornitura di energia elettrica anche negli ultimi Comuni interessati dai disagi, salvo casi isolati in aree non ancora raggiungibili. E-Distribuzione ricorda che, per la segnalazione dei guasti, è possibile contattare il numero verde 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E...) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione "interruzione di corrente", è stata messa a disposizione la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.(com)