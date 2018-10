Cuba-Venezuela: Maduro chiude visita lampo all'Avana, colloqui con Raul Castro

- Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha sostenuto martedì una visita lampo a Cuba, dove ha incontrato il primo segretario del Comitato centrale del Partito comunista, Raul Castro. Maduro, riferisce la stampa ufficiale cubana, ha lasciato l'isola nella stessa serata di martedì. All'aeroporto internazionale José Marti, Castro ha trasmesso al presidente venezuelano il saluto del presidente del Consiglio di stato Miguel Diaz-Canel, in partenza per una missione internazionale, e al momento impegnato in una riunione del consiglio dei ministri. La visita, riferisce il quotidiano "Cubadebate", coincide con il 18esimo anniversario della nascita dell'Accordo integrale di cooperazione Cuba-Venezuela, lo strumento firmato dagli ex presidenti Fidel Castro e Hugo Chavez, da cui sarebbe sorta - quattro anni dopo - l'Alleanza bolivariana per i popoli della nostra america (Alba). (Mec)