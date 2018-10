Russia: Comitato investigativo qualifica esplosione presso sede Fsb di Arkhangelsk come attentato terroristico

- L'esplosione avvenuta nella sede del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) nella città di Arkhangelsk è stata classificata come attentato terroristico. Lo ha annunciato il Comitato investigativo della Federazione Russa. Tre agenti dell'Fsb sono stati feriti nell'esplosione, mentre l'attentatore è morto per le ferite riportate. "Ad Arkhangelsk è stato avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 205 del codice penale della Federazione Russa (atto terroristico) e della parte 1 dell'articolo 222 del codice penale della Federazione Russa (possesso illegale di munizioni) in relazione al esplosione presso la costruzione del dipartimento regionale del Fsb", si legge nella dichiarazione del Comitato investigativo. (Rum)