Comune: Raggi, iniziati lavori manutenzione strade e parcheggi a Castro Pretorio

- Sono iniziati i lavori a Castro Pretorio, alle spalle della stazione Termini. Lo annuncia su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi."Si tratta di un’opera di manutenzione che consiste nel rifacimento del manto stradale nel tratto tra Piazza della Croce Rossa fino a via San Martino della Battaglia - spiega Raggi - Questo tratto di strada era particolarmente ammalorato: ne abbiamo approfittato per rifare il manto stradale, le caditoie e le 'bocche di lupo' in modo che le acque piovane possano defluire correttamente. Per quanto riguarda i marciapiedi siamo intervenuti sul lato della biblioteca nazionale sistemando alcuni cigli in granito e travertino. Inoltre abbiamo riqualificato l’area parcheggi rifacendo la segnaletica e sistemato le aiuole. Abbiamo attivato un monitoraggio sullo stato di salute degli alberi con il dipartimento ambiente: 10 alberi sono stati sostituiti per far sì che il viale alberato si ricongiunga con viale dell’Università". (Rer)