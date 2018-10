Cuba: presidente Diaz-Canel partito per missione internazionale, prima tappa Mosca

- Il presidente del Consiglio di stato cubano, Miguel Diaz-Canel è partito nella serata di martedì per una missione internazionale che lo terrà fuori dal paese fino al 12 novembre. Il ministero degli Esteri cubano aveva reso nota ieri gran parte dell'agenda degli incontri che sosterrà il presidente Miguel Diaz-Canel nel giro internazionale che lo porterà. dal 1 al 12 novembre a toccare diverse capitali euroasiatiche. La prima tappa del viaggio, come anticipato nei giorni scorsi, sarà nella Federazione Russa con un incontro, venerdì 2, con l'omologo Vladimir Putin. Il bilaterale, riferiva il servizio stampa del Cremlino, servirà a discutere lo stato attuale della cooperazione strategica bilaterale, e le prospettive per un suo possibile rafforzamento. A Mosca, Diaz-Canel incontrerà tra gli altri, anche il presidente del governo Dimitr Medvedev e il patriarca Kirill. Al termine della missione, riferisce il ministero, si firmerà una Dichiarazione congiunta sui principali temi dell'agenda internazionale. (segue) (Mec)