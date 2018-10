Musei: Zetema, apertura straordinaria Ara Pacis in occasione Festa di Ognissanti

- "Un’idea speciale in occasione della prossima 'Festa di Ognissanti', che si celebra ogni anno il 1° novembre. A questa ricorrenza, L’Ara com’era, la visita immersiva e multisensoriale dell’Ara Pacis, dedica l’apertura straordinaria giovedì 1° novembre 2018. Dalle 19.30 alle 23.00 (ultimo ingresso alle 22.00), un’occasione unica per assistere all’innovativo archeo-show, il primo intervento sistematico di valorizzazione del patrimonio culturale di Roma, riproposto in una versione molto coinvolgente grazie all’integrazione tra computer grafica, realtà virtuale e aumentata". Lo comunica Zetema in una nota."Un racconto sull’Ara Pacis e sulle origini di Roma, - prosegue la nota - che consente una visita a uno dei più importanti capolavori dell’arte romana, costruito tra il 13 e il 9 a.C. per celebrare la Pace instaurata da Augusto sui territori dell’impero. Tra ricostruzioni in 3D e computer grafica, realtà virtuale e aumentata, i visitatori sono immersi in un ambiente a 360° in cui possono ammirare l’Ara Pacis con i suoi colori originali e il Campo Marzio. Il progetto, promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzato da Zètema Progetto Cultura, è stato affidato a ETT SpA. Il coordinamento, la direzione scientifica, i testi e la sceneggiatura sono a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. La narrazione è affidata alle voci di Luca Ward e Manuela Mandracchia. Il colore non è la sola sorpresa ad accogliere i visitatori che, catapultati indietro nel passato, possono riviverlo da una posizione privilegiata ‘galleggiando’ in volo sull’altare, planando sul Campo Marzio e assistendo alla prima ricostruzione in realtà virtuale di un sacrificio romano, compiuto da veri attori, rimanendo sempre al centro della scena". (Com)