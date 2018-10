Fiumicino: Bonafoni (LZ), solidarietà a Cirinnà e Montino

- "Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza al Sindaco Esterino Montino ed alla senatrice Monica Cirinnà per le scritte minacciose di cui sono vittime. Affronteremo insieme la battaglia contro chi conosce solo i linguaggi dell'odio e della violenza. C'è un Paese che ha gravi questioni irrisolte, dalla povertà e fragilità sociali diffuse fino all'assenza di investimenti su ricerca e svillupo, e poi c'è una parte politica che invece di risolvere le grandi questioni che attraversano il nostro Paese, fornisce strumenti, parole e argomentazioni, chi mina la democrazia, le comunità solidali, la convivenza pacifica tra le persone. Noi abbiamo il compito di liberare subito tutte le energie possibili per contaminare il nostro territorio di umanità e serietà". Lo dichiara in una nota la capogruppo della Lista civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni. (Com)