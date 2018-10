Bielorussia-Moldova: premier Filip a Minsk, risultati concreti nelle relazioni tra i nostri paesi (3)

- "Ultimamente, le relazioni bilaterali sono diventate particolarmente strette, fatto che mostra l'interesse e il desiderio reciproco di progetti comuni", ha detto il premier bielorusso. Il primo ministro Filip e il suo omologo bielorusso Rumashanno hanno fatto anche una recensione dei grandi progetti comuni, i progressi e le aree in cui sono necessari ulteriori sforzi. Le parti hanno convenuto di proseguire il montaggio degli autobus a Chisinau, in modo che i prossimi due anni vengano sostituiti tutti i 100 vecchi mezzi. La Banca di sviluppo di Minsk si è offerta a rilasciare il credito necessario per questo progetto. Al termine della riunione, tra il governo della Moldova e il governo della Bielorussia è stato firmato un Accordo sulla cooperazione in materia di istruzione, compresa la fornitura di borse di studio per gli studenti moldavi, e la cooperazione in materia di istruzione primaria, universitaria e ricerca. (Moc)