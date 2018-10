Governo: Meloni a "Il Messaggero", la Lega non rincorra i grillini (2)

- La Lega se ne sarà accorta: "Ma certo che lo sa. Questo però è il prezzo che evidentemente deve pagare ai 5 stelle, per andare avanti. E questa è la ragione per cui Fratelli d'Italia ha presentato una serie di emendamenti: aiutare Salvini a rendere il decreto sicurezza, del quale condividiamo lo spirito, più efficace nel concreto". FdI salverà il decreto sicurezza: "Siamo stati fin dall'inizio pronti a farlo. E a dare una mano alla Lega su questo tema per noi fondamentale. Però al Senato la Lega sta tenendo un atteggiamento incomprensibile. Dichiarando inammissibili molti nostri emendamenti che inammissibili non sono affatto. Fanno così per togliersi dall'imbarazzo di dover bocciare cose che condividono o per togliersi dall'imbarazzo di dover spaccare la maggioranza?". Gli 'inammissibili': "l'introduzione del reato di integralismo islamico. E questa è materia di sicurezza. Ce n'è un altro: lo sgombero di tutti i campi rom entro il 2019. Oppure questo: l'emendamento con cui chiediamo di andare fino in fondo sulla vicenda dei parenti di Renzi, accusati di appropriazione indebita, per aver distratto i fondi destinati ai bambini africani. Ma come: Di Maio grida sempre onestà e adesso fa finta di niente? Altro emendamento è sulla castrazione chimica per pedofili e stupratori recidivi. Salvini ha sempre detto di essere d'accordo, ma perché allora la maggioranza ha dichiarato inammissibile questo emendamento? E ancora: l'esclusione del patteggiamento per i reati sessuali contro i minori. Vi dice nulla il caso di Desireé Mariottini? Sono stata al suo funerale ed è stato straziante". (segue) (Res)