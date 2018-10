Governo: Meloni a "Il Messaggero", la Lega non rincorra i grillini (3)

- Insomma, la Lega sarebbe succube di M5S: "Non lo so. Io rivendico il nostro diritto a discutere emendamenti perfettamente compatibili con il testo sulla sicurezza, e vogliamo dare una mano a Salvini. Ripresenteremo in aula gli emendamenti. E ci appelleremo al presidente Casellari, perché ci consenta di discuterli. Voglio sapere tra l'altro: che cosa pensa la maggioranza del nostro emendamento in cui si chiede il pattugliamento dell'esercito nei quartieri a rischio? La proposta della maggioranza è troppo simile a quelle della sinistra". Quindi per quanto riguarda il sostegno al dl Salvini: "lo abbiamo detto subito che siamo pronti a votare quella legge. Ma l'atteggiamento della maggioranza è incomprensibile e quindi aspetto di vedere come si sviluppa il dibattito in aula. Ma resti agli atti la nostra disponibilità a sostenere il governo, ricevendo in cambio solo un incomprensibile atteggiamento di chiusura". Meloni invita Salvini a liberarsi dai 5Stelle: "Ognuno fa le proprie scelte. Io lo sprono ad andare fino in fondo sui temi che fanno parte delle nostre battaglie storiche". Intanto il presidente è pronto a ricandidarsi a sindaco di Roma, come vorrebbe Salvini: "Io sono pronta per il 26 maggio, per le elezioni europee. Su Roma, si vedrà quando si dovesse concretamente presentare l'occasione del voto. Non sono così convinta che la Raggi scapperà a gambe levate", ha concluso Meloni. (Res)