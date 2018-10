Consumi: Uecoop, stangata bollo auto famiglie (+19,8%)

- Stangata bollo auto per le famiglie con un balzo del +19,8% negli ultimi cinque anni. E' quanto è emerso da un'analisi dell'Unione europea delle cooperative Uecoop su dati Istat in relazione ai consumi degli italiani. Fra il 2013 e il 2017 – ha spiegato Uecoop – le tasse pagate dagli italiani per la macchina sono aumentate in media di 171,6 milioni di euro all'anno per arrivare a fine anno scorso alla cifra totale di 5,2 miliardi di euro. Ma – ha sottolineato Uecoop – soffrono anche le imprese che hanno visto rincarare l'imposizione fiscale sui veicoli del +11,3% superando il miliardo e mezzo di euro nel 2017. Il costo del trasporto privato, sia domestico che professionale - ha aggiunto Uecoop – è poi appesantito dal prezzo dei carburanti con l'Italia che è, insieme alla Grecia e all'Olanda, fra i primi 5 paesi al mondo dove la benzina è più cara con 1,67 euro al litro e dove il diesel è più costoso con 1,57 euro al litro come in Svizzera. Il caro carburanti – ha concluso Uecoop - ha pesanti ripercussioni sia sui bilanci delle famiglie che sui costi che le imprese devono affrontare ogni giorno per trasporti e spostamenti. Costo al quale di somma il bollo auto e adesso con le nuove limitazioni al traffico per i veicoli più inquinanti si aggiunge anche la necessità di acquistare mezzi a ridotte emissioni con un investimento economico importante e a volte molto difficile, se non impossibile, da affrontare per una famiglia o per una piccola cooperativa. (Ren)