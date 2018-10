Governo: Renzi (Pd) su Pil, dopo quattro anni di segno più, Italia torna in recessione

- Il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, invita su Facebook a guardare “i giornali di oggi”, aggiungendo che “se non fosse un dramma per l’Italia, ci sarebbe da ridere: è sempre colpa di quelli di prima”. L’ex premier poi prosegue: “Diciamola semplice. Noi prendiamo il governo quando il Paese è in recessione. Facciamo il Jobs act, lo ‘Sblocca Italia’, la riduzione Irap, il super ammortamento, industria 4.0 e l’Italia torna col segno più. Quattro anni consecutivi di Pil col segno più - rimarca -. Arrivano loro, cambio di governo. Bloccano le opere pubbliche, cambiano il mercato del lavoro, aprono ai condoni. Il Pil si ferma. Dopo quattro anni di segno più, si torna a zero! Anziché dire: scusate, abbiamo sbagliato, rimediamo subito, Salvini e Di Maio danno la colpa a quelli di prima. Con quelli di prima, siamo tornati al segno più. Con voi, l’Italia torna in recessione. Tutto qui”, conclude. (Rin)