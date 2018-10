Infrastrutture: ministro Toninelli a "La Verità", sulla Tav conteranno i dati, non l'ideologia

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in una intervista a "La Verità" spiega la posizione del governo sulla questione della Tav: "Noi abbiamo dato mandato di fare un'analisi costi benefici che, per la prima volta, è seria e obiettiva. Non si chiede all'oste se il vino è buono. Ci sono esperti di rilievo internazionale al lavoro che stanno svolgendo questa analisi senza indirizzi preconfezionati. Prima ai tecnici dicevano: questa opera si deve fare, fate tornare i numeri. Adesso è tutto cambiato". Questa analisi arriverà, ha aggiunto, "di sicuro entro la fine dell'anno sarà sulla mia scrivania. Prima c'era una politica che imponeva la linea ai tecnici, noi invece prenderemo decisioni in maniera trasparente e consapevole". Il ministro ha poi dato una anticipazione. "I primi dati che ho ricevuto dal pool di esperti dicono chiaramente che i flussi di traffico sono molto inferiori rispetto a quelli previsti. Stiamo parlando dei dati che erano alla base della scelta di fare quest'opera". (segue) (Res)