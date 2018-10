Infrastrutture: ministro Toninelli a "La Verità", sulla Tav conteranno i dati, non l'ideologia (2)

- Il ministro ha poi preso come riferimento il volume merci al traforo ferroviario del Frejus, dova "la previsione per il 2015 era di 16,9 milioni di tonnellate. Bene, le tonnellate effettive erano 3,2 milioni quell'anno. La differenza è enorme". Se questi dati suffragano le ragioni del no, Toninelli ha risposto: "Questa è solo una anticipazione, devo aspettare che arrivino tutte le carte. Poi ci sarà una decisione politica". Sul fatto che il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, è apparso molto soddisfatto per l'approvazione della mozione contraria alla Tav arrivata dal Consiglio comunale di Torino, Toninelli ha risposto: "A Torino c'è stata una votazione democratica da parte di una forza politica che ha mantenuto il suo impegno elettorale. E la decisione coincide con quello che sto facendo. Semplicemente, dice di sospendere l'opera finché non arriva l'analisi costi benefici. Senza nessun pregiudizio ideologico, e questo è importante sottolinearlo". (segue) (Res)