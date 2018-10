Infrastrutture: ministro Toninelli a "La Verità", sulla Tav conteranno i dati, non l'ideologia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda, invece, i rapporti con la Francia, ha evidenziato il ministro, "con l'analisi costi benefici arriveremo alla migliore soluzione, che potrebbe anche essere lo stop, e troveremo un'intesa con la Francia, Paese per il quale la Tav non è esattamente una priorità infrastrutturale". Gli imprenditori, tuttavia, annunciano battaglia, parlano di una nuova marcia dei 40mila o dei 100mila: "Da quando sono qui stiamo lavorando al fianco e dalla parte degli imprenditori: lo dimostrano proprio le cose che stiamo facendo in Piemonte con il trasporto pubblico locale di Torino e con gli investimenti sulla rete ferroviaria piemontese". (segue) (Res)