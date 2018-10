Infrastrutture: ministro Toninelli a "La Verità", sulla Tav conteranno i dati, non l'ideologia (4)

- Sullo "scarso gradimento" espresso dalla Lega sulla decisione presa a Torino, Toninelli ha chiarito: "Con la Lega c'è un contratto di governo che sulla Tav è molto chiaro, e lo rispetteremo una volta che arriveranno i numeri dell'analisi costi benefici. Li vedremo insieme e, come scritto nel contratto, ridiscuteremo l'opera integralmente". Questo scenario non genera in ogni caso, rileva Toninelli, tensioni nel governo. "Io direi di no. Stiamo parlando di due forze politiche diverse, come origine e come storia. Fino a oggi abbiamo sempre discusso con franchezza e abbiamo sempre trovato una quadra partendo da punti di vista differenti. Fare mola stessa cosa sulla Tav". (segue) (Res)