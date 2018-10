Infrastrutture: ministro Toninelli a "La Verità", sulla Tav conteranno i dati, non l'ideologia (5)

- Qualcuno sostiene che la vicenda di Torino e della Tav sia una mossa politica per rassicurare gli elettori grillini dopo la delusione sul Tap: "No, non c'è alcun nesso. Abbiamo la forza e la libertà di analizzare ogni singolo dossier con criterio, e sulla base dell'analisi costi benefici. 11 Tap è stato apparecchiato dai governi precedenti che ce l'hanno fatto trovare sul tavolo. Avremmo evitato volentieri di farlo, perché eravamo e siamo ancora contro". Il xommissario straordinario del governo per l'asse ferroviario Torino - Lione, Paolo Foiella, sostiene che il blocco della Tav costerebbe 2 miliardi di risarcimento danni. "Aspettiamo l'analisi costi benefici - ha risposto Toninelli - quando avremo tutte le carte ne discuteremo. Ho imparato a non ragionare sui se". Anche se sui due miliardi, ha affermato il ministro, "mi pare una cifra che non sta in piedi. Ma lo vedremo dalle carte". (segue) (Res)