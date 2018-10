Infrastrutture: ministro Toninelli a "La Verità", sulla Tav conteranno i dati, non l'ideologia (6)

- In merito a Genova, Toninelli spiega che ruolo avrà Autostrade: "Autostrade non ricostruirà il ponte né lo demolirà, ma ovviamente metterà i soldi per la ricostruzione, per gli sfollati, per gli imprenditori danneggiati. Però su Genova mi viene da dire una cosa". "Stiamo stanziando - riprende - circa 800 milioni di euro per tutti i genovesi. Ce ne sono 300 circa nel decreto Genova che viene approvato ora, poi (altri) tra decreto fiscale e legge di bilancio. Si daranno case nuove agli sfollati, si risarciscono le imprese e i lavoratori danneggiati, ci sono più di 200 milioni per il porto di Genova, 160 milioni per gli autotrasportatori che dovranno compiere un tragitto più ampio per arrivare in città. Abbiamo pensato a tutti: sfollati, imprenditori, lavoratori. Abbiamo fatto tutto quanto possibile per Genova e i genovesi", ha aggiunto chiarendo sui tempi per la conclusione dei lavori: "Penso e spero che alla fine dell'anno prossimo potremo inaugurare il ponte". (segue) (Res)