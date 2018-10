Infrastrutture: ministro Toninelli a "La Verità", sulla Tav conteranno i dati, non l'ideologia (7)

- Nel decreto Genova c'è anche la questione di Ischia: "Non è un condono. Non diamo soldi per ricostruire case abusive. Non tutti potranno ricevere i fondi. Si dovrà fornire una documentazione che verrà esaminata. Parliamo di pratiche inevase da decenni che vanno esaminate alla luce dei vari condoni e delle leggi fatte finora. Ripeto: non è un condono. E' la dovuta risposta a domande già presentate. Alcune verranno accolte, altre no. Solo cosi si può procedere alla ricostruzione". Il tunnel del Brennero, infine: "La posizione politica dei 5 stelle è chiara. Ho detto che una struttura tecnica indipendente sta facendo il calcolo dei costi e dei benefici. E poi decideremo. Tutte le opere verranno valutate con la massima attenzione", ha concluso Toninelli. (Res)