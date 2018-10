Governo: Mulè (FI), l'unico collante tra Lega e M5s sono le poltrone, ma il contratto imploderà

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia, è intervenuto ai microfoni della trasmissione "L’Italia s’è desta", su Radio Cusano Campus, e ha parlato delle tensioni nel governo giallo-verde. "Che senso ha questo governo in cui Lega e 5 stelle la pensano diversamente su tutto? L’unico collante è quello di stare seduti sulle poltrone e occupare occupare, ieri si sono presi la Rai. Per i grillini è uno sport nuovo e gli piace". Sulla Lega, l'on. Mulè ha detto: "Se la flat tax diventa flop tax e fai il reddito di cittadinanza, vuol dire che non stai facendo nulla delle politiche di centrodestra. C’è il decreto sicurezza, ma è tutto minoritario. Questo governo non si ricorderà per il decreto sicurezza, si ricorderà per il reddito di cittadinanza. Diversi amici della Lega - ha concluso Mulè - mi dicono: questi dei 5 stelle sono superficiali e che loro sono costretti a ingoiare il rospo. E poi mi dicono: i nostri comincio a fare fatica a tenerli. Quando dicono così vuol dire che la barca inizia a fare acqua. Il governo imploderà e andranno a gambe all’aria".