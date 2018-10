Economia: Gentiloni a "Il Foglio Inserto", il governo è un pericolo per il popolo italiano

- L'ex premier Paolo Gentiloni commenta in intervista a "Il Foglio Inserto" la crisi finanziaria dell'Italia, che rischia di trasformarsi in una crisi politica: "A me piace lo sforzo che ha fatto il 'Foglio' in questi anni e negli ultimi mesi di mettere sul piatto della discussione pubblica la verità, la realtà. Non c'è molto nel mondo di cui essere ottimisti". Se uno - continua - fa un'analisi fredda non c'è dubbio che la stagione dell'ottimismo, che è stata per la mia generazione il periodo successivo al crollo del Muro di Berlino, si è fortemente incrinata: "E ci sono rischi e minacce per delle cose che davamo per assodate: il nostro sistema liberale e i principi della nostra società. Nonostante questi guai, questi rischi, queste incrinature di vecchie certezze, mi fa sorridere l'informazione che il Foglio si è sforzato di fare in questi anni - che sottolinea le sfide, le scommesse e le potenzialità positive. E sorrido anche quando sento gli esponenti del governo sottolineare alcune cose a cui per anni hanno deriso". (segue) (Res)