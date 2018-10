Economia: Gentiloni a "Il Foglio Inserto", il governo è un pericolo per il popolo italiano (2)

- Ad esempio, il fatto che in Italia ci sia un alto livello di risparmio della famiglie: "Quando lo sento dire da questo governo mi viene un po' di paura perché mi fa pensare alla patrimoniale. Non è come leggere un articolo sul 'Foglio' di Marco Fortis, che ha egregiamente sostenuto queste tesi per anni. Oggi siamo in un contesto obiettivamente pericoloso, io considero la situazione attuale molto pericolosa. In un periodo breve, di soli 5 mesi il nuovo governo ha cambiato il quadro in cui il nostro paese si colloca. Il nostro paese è più isolato, meno sicuro e più povero". Tutto in soli cinque mesi, - riprende - nonostante i fondamentali dell'economia siano quelli che conosciamo e che hanno indotto Standard & Poors a prendere una decisione allarmante: "La nostra economia negli ultimi cinque anni si è ripresa e non è stato merito del governo, sono stati i sacrifici delle famiglie e delle imprese che hanno portato a una crescita, che però può essere messa in discussione in pochi mesi. Lo ha detto Mario Draghi alcuni giorni fa, segnalando che il governo italiano aveva portato un danno economico significativo, non con le decisioni effettuate ma con le parole pronunciate. I danni sono molto seri e nonostante il cambio di umore nel mondo delle imprese, che certamente mostra un rallentamento nel mondo e nell'eurozona, l'economia continuerà a risalire dal precipizio in cui era caduta tra il 2010 e il 2013". (segue) (Res)