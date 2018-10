Economia: Gentiloni a "Il Foglio Inserto", il governo è un pericolo per il popolo italiano (3)

- La spirale della crisi finanziaria può trasformarsi in un avvitamento politico: "Da un lato c'è la realtà dell'economia che si è ripresa, e dall'altro lato ci sono le decisioni del governo che spingono verso una situazione rischiosa. Pensiamo a quanto abbiamo perso di capitalizzazione in borsa in questi cinque mesi, quasi 250 miliardi, e quanto ci sono costati i maggiori oneri per fare fronte al debito pubblico". E pensiamo - aggiunge - anche ai rischi che la perdita di capitalizzazione produce nel sistema bancario. I governanti hanno passato anni a dire che difendere il risparmio, come abbiamo fatto noi, significava fare dei regali ai banchieri: "Adesso li voglio vedere, voglio vedere cosa faranno. Vedremo se le difficoltà di credito metteranno sotto pressione le nostre banche, una cosa che non mi auguro. Siamo di fronte a una contraddizione e penso che vada sciolta in modo positivo trovando un'intesa con la Commissione europea sulla manovra. Spero che si corregga quello che è stato fatto in modo sbagliato. Mi ha fatto piacere che Mario Draghi ha detto che io `non sono ottimisita', ma sono 'confident' - che in inglese è una parola a metà tra `mi auguro' e `nutro fiducia' - sul fatto che si arrivi a un compromesso sulla manovra. Io so che si sta lavorando a un compromesso, ma non so se ci stanno lavorando i leader politici". (segue) (Res)