Economia: Gentiloni a "Il Foglio Inserto", il governo è un pericolo per il popolo italiano (5)

- Alcuni sostengono che i due partiti di governo mirano a sfasciare l'Ue per conto delle due grandi potenze, Stati Uniti e Russia, che vivono l'Europa come una minaccia e un problema: "Quando dico che sono molto preoccupato naturalmente c'è anche questa dimensione. Primo perché l'Italia non è mai stata così isolata sul piano internazionale come è adesso. Siamo isolati nell'ambiente geopolitico e culturale che è sempre stato il nostro. Poi ho ascoltato il vicepremier Salvini dire che 'a Mosca mi sento più a casa che in tanti altri paesi europei'. Io mi sento a casa a Palazzo Vecchio perché pur essendo un sostenitore di un dialogo con la Russia - sia da ministro degli Esteri sia da presidente del Consiglio ho fatto delle aperture nei confronti di Mosca - penso che ci siano dei piccoli principi fondamentali, a cui non possiamo fare a meno". Io mi sento a casa - riprende - nei paesi nei quali vige un sistema liberale, si rispettano le minoranze, e in cui esiste la libertà di stampa: "Ci sentiamo a casa in un paese libero e mi dispiace che il ministro dell'Interno mostri di non avere chiara questa cosa. C'è il rischio di scivolare fuori, non dobbiamo mai sottovalutare i rischi che abbiamo di fronte. Quando andammo a dormire quella sera di giugno 2016 - poche ore prima dell'esito finale del referendum sulla Brexit - pensavamo fino a mezzanotte che avrebbe vinto il Remain, perché erano arrivati prima i dati delle grandi città. Poi ha vinto la Brexit. Chi avrebbe scommesso sulla vittoria di Trump? Adesso stiamo discutendo la possibilità che vinca Bolsonaro in Brasile, ma chi si sarebbe aspettato la vittoria di Trump tre mesi prima, due mesi prima, un mese prima delle elezioni americane?". (segue) (Res)