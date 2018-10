Economia: Gentiloni a "Il Foglio Inserto", il governo è un pericolo per il popolo italiano (6)

- Secondo l'ex premier viviamo in un mondo in cui c'è un'accelerazione brutale dei processi politici, che sfuggono di mano: "Nell'attuale maggioranza convivono soggetti che hanno in mente l'idea di uscire dall'Ue con altri che, inconsapevolmente - e non so questo sia un'attenuante o un'aggravante - rischiano di trovarsi fuori dall'Ue a loro insaputa. Attenzione quando parliamo delle elezioni europee. Deve essere chiaro che queste non si giocheranno su alcuni dettagli delle politiche europee - tipo il backstop necessario per completare l'unione monetaria e bancaria, ma si giocheranno su una scelta fondamentale. L'Italia resta nell'Ue o decide di starne fuori? Questa è la posta in gioco il 26 maggio". Il suo successore, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, apparterrebbe quindi alla categoria degli "inconsapevoli". Tuttavia, capita di pensare che sia meglio che vada lui agli incontri internazionali con gli alleati dell'Ue, visti i due vicepremier: "Il Consiglio europeo, per chi non è avvezzo, è uno dei tavoli internazionali più logoranti ed è l'unico formato che conosco in cui la persona presente può essere soltanto il capo del governo del paese e non può che essere presente da solo". (segue) (Res)