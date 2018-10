Economia: Gentiloni a "Il Foglio Inserto", il governo è un pericolo per il popolo italiano (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' l'unica occasione in cui il capo di governo non è assistito da sherpa e ambasciatori e questo presenta delle disfunzionalità perché si finisce quasi sempre alle quattro di mattina: "Tu metti 28 persone attorno a un tavolo, tutti maschi o femmine alfa, a svolgere personalmente il drafting dei documenti. Non è che il presidente bulgaro cede al presidente francese su una virgola. Inoltre, serve l'unanimità per approvare i documenti. Una volta capitava che la presidente di uno dei quattro paesi di Visegrad (l'ex premier della Polonia, Beata Szydlo), al momento di prendere le decisioni usciva, telefonava e prendeva le istruzioni da una persona del suo partito che nel suo paese contava più di lei. Io credo che in Italia non sia così, il fatto che partecipi Conte è un fatto obbligato, l'alternativa non c'è", ha concluso Gentiloni. (Res)