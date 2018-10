Tunisia: commissione Finanze parlamento approva finanziaria 2019

- La commissione delle Finanze dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, il parlamento monocamerale tunisino) ha approvato il progetto di legge sul bilancio dello Stato per il 2019. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti del ministero delle Finanze. Il disegno di legge, approvato dalla maggioranza dei presenti, sarà quindi presto sottoposto al voto dei deputati in plenaria. Lo scorso 10 ottobre, il Consiglio dei ministri ha adottato i progetti della legge finanziaria e del bilancio statale per il 2019 nonché la finanziaria complementare per il 2018. Secondo quanto annunciato dal ministro delle Finanze, Ridha Chalghoum, il disegno di legge finanziaria per il 2019 prevede una crescita del 3,1 per cento, sulla base di un prezzo di riferimento del petrolio di 72 dollari al barile. Il bilancio dello Stato per l'anno 2019 è stato fissato a 40,662 milioni di dinari (circa 12 milioni di euro), con un aumento dell’8,5 per cento rispetto al 2017. Il 75,1 per cento del bilancio deriva da risorse proprie, mentre il 24,9 per cento proviene da forme di indebitamento. L'obiettivo del ricorso a prestiti internazionali è di avere una certa somma in valuta estera in grado di finanziare i bisogni del paese, aveva spiegato il ministro. (Tut)