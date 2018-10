Romania: premier Dancila a commissario Ue Oettinger, "adottare budget europeo in tempo"

- Il primo ministro della Romania, Viorica Dancila, ha incontrato ieri a Bucarest il commissario europeo per il Bilancio e le risorse umane, Gunther Oettinger, che sta effettuando una visita in Romania. Durante l'incontro, il capo del governo di Bucarest ha sottolineato l'importanza dell'adozione in tempo del bilancio europeo come base per raggiungere gli obiettivi dell'Unione europea, ma anche per garantire la continuazione del'attuazione dei programmi beneficiari di finanziamenti europei. Secondo un comunicato del governo, le discussioni delle due parti si sono focalizzate principalmente sul quadro finanziario pluriennale (Qfp). (segue) (Rob)