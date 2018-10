Romania: premier Dancila a commissario Ue Oettinger, "adottare budget europeo in tempo" (2)

- Dancila ha sottolineato anche l'importanza di concordare alcune soluzioni equilibrate sul futuro quadro finanziario, che riflettano sia la necessità di proseguire il processo di convergenza economica, sociale e territoriale in tutta l'Unione, nonché la necessità di garantire una risposta adeguata alle nuove realtà e sfide che l'Unione e gli Stati membri devono affrontare. Con riferimento alla politica di coesione dopo il 2020, il primo ministro Viorica Dancila ritiene necessario mantenere il sostegno finanziario consistente nel futuro quadro finanziario pluriennale per raggiungere l'obiettivo di convergenza e crescita in tutta l'Unione. (segue) (Rob)