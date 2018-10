Romania: premier Dancila a commissario Ue Oettinger, "adottare budget europeo in tempo" (3)

- Nei giorni scorsi il commissario europeo per la Politica regionale, Corina Cretu, ha dichiarato che la Romania beneficerà di un budget dell'8 per cento superiore a quello attuale, come proposto dalla Commissione europea. Durante una conferenza a Bucarest, Cretu ha sottolineato la necessità di un accordo sul quadro finanziario pluriennale (Qfp) prima delle elezioni europee del prossimo anno. "Per fortuna, la politica di coesione è rimasta al centro della visione sul futuro dell'Unione europea", ha detto il commissario Ue che ha parlato di uno dei principi di assegnazione dei fondi Ue. "Alla fine, ho convinto i miei colleghi della Commissione europea che dobbiamo tornare alla formula Berlino che si basa sulla formula del quasi l'80 per cento del Pil pro capite. In base a questa formula, siamo riusciti che paesi poveri - Bulgaria, Romania, Grecia - abbiano un vantaggio del 10 per cento", ha detto Cretu (segue) (Rob)